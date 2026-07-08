Spalletti rivuole i suoi pupilli alla Juve: aspetta uno tra Lobotka e Anguissa

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Juventus, il mercato guarda al centrocampo: spuntano Anguissa e Lobotka

La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei profili giusti per rafforzare la rosa. Tra le diverse piste valutate dai bianconeri c’è anche quella legata alla difesa, con il nome di Stones tra le alternative per il centrodestra, anche se l’età e i recenti problemi fisici del giocatore rappresentano elementi di riflessione. L’eventuale partenza di Bremer, invece, potrebbe favorire un tentativo per Kim del Bayern Monaco, considerato uno dei giocatori più apprezzati da Luciano Spalletti. Prosegue inoltre il dialogo con il PSG per Kolo Muani, mentre il Sassuolo ha riaperto alla possibilità di un ritorno su Vlahovic, con un incontro previsto nei prossimi giorni.

Da Goretzka a Lobotka: le strategie per la mediana

Per il centrocampo la Juventus valuta diverse opportunità. Sono stati avviati i contatti con l’entourage di Goretzka, attualmente svincolato, mentre resta sotto osservazione anche Kessie, seguito pure da Atalanta e Roma. Tra le opzioni non vengono escluse quelle che portano al Napoli: Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka sono entrambi in scadenza il prossimo anno e potrebbero rappresentare due occasioni importanti. I due centrocampisti azzurri, inoltre, potrebbero ritrovare Spalletti a Torino, elemento che potrebbe incidere nelle valutazioni future. Lo riporta Repubblica.