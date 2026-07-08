Tesoretto Napoli: 100mln per le 25 cessioni, tutti i nomi

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Ultime calciomercato Napoli, rosa da sfoltire: 25 possibili cessioni per un tesoretto da 100 milioni

Il Napoli si prepara a un’importante fase di rinnovamento della rosa, con il mercato in uscita destinato ad avere un ruolo centrale nelle strategie del club. Secondo l’analisi de Il Mattino, la squadra attualmente conta 47 calciatori, tra elementi della prima squadra, giovani del settore giovanile e giocatori rientrati dai prestiti. Una serie di cessioni potrebbe quindi alleggerire l’organico e generare un tesoretto stimato intorno ai 100 milioni di euro. L’obiettivo è ridurre il numero degli elementi a disposizione e costruire una rosa più funzionale alle esigenze della prossima stagione.

Le possibili partenze reparto per reparto: tanti nomi sul mercato

Il piano di uscite coinvolge tutti i reparti. Tra i portieri sono valutate le posizioni di Meret o Milinkovic-Savic, oltre a Ferrante e Turi. In difesa potrebbero salutare Olivera, Marianucci, Mazzocchi, Obaretin e D’Avino. A centrocampo restano in bilico Anguissa o Lobotka, insieme a Cajuste, Folorunsho, Hasa, Lindstrom, Coli Saco e Zerbin. Anche il reparto offensivo presenta diversi giocatori in uscita: tra i nomi figurano Rao, Russo, Cioffi, Sgarbi, Ngonge, Cheddira, Ambrosino, Lukaku, Lucca e uno tra Lang e Neres. Il mercato estivo sarà dunque decisivo per definire il nuovo assetto della rosa azzurra.