Ultim'ora Calciomercato Napoli, Folorunsho in uscita: un club italiano ha chiesto informazioni

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Calciomercato Napoli, il Bologna valuta il profilo di Michael Folorunsho per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione

Il Bologna è al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e tra i profili monitorati c’è anche Michael Folorunsho. Il club rossoblù - riporta Sky - ha infatti chiesto informazioni sul centrocampista classe 1998, rientrato al Napoli dopo l’esperienza in prestito. Al momento si tratta soltanto di un’idea, con la società emiliana che sta valutando la situazione del giocatore per capire se possa rappresentare il rinforzo giusto da mettere a disposizione di Domenico Tedesco.

Folorunsho, il rendimento al Cagliari e un futuro ancora da decidere

Nella stagione 2025-26 Folorunsho ha vestito la maglia del Cagliari in prestito, collezionando complessivamente 28 presenze in campionato e realizzando 2 gol. Il centrocampista è di proprietà del Napoli dalla stagione 2024-25, dopo essere stato acquistato dal Verona. Ora il suo futuro è ancora da definire, con il Bologna pronto a monitorare gli sviluppi per valutare un possibile affondo.