Lang in stand-by, la cessione è congelata: c'è la volontà di Allegri

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe deciso di mettere momentaneamente in pausa la situazione legata a Noa Lang. Max Allegri vuole infatti approfondire la valutazione dell'esterno olandese durante i due ritiri estivi, prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro, per osservarlo da vicino e capire quanto possa essere funzionale al progetto della prossima stagione.

Napoli, riflettori su Noa Lang: il club prende tempo e valuta il futuro dell'esterno

Al PSV, Lang ha mostrato qualità importanti che non possono essere andate perse nel giro di un solo anno. Per questo motivo il club preferisce analizzare ogni aspetto prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Un ruolo fondamentale lo avrà anche il rapporto con il nuovo allenatore: il tecnico darà grande importanza alle sensazioni raccolte sul campo, ma anche all'atteggiamento mentale e alla disponibilità del giocatore. La valutazione di Noa Lang sarà quindi a 360 gradi, tecnica e caratteriale.