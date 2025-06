Bonny, l'Inter ha superato il Napoli: ha avuto una promessa dal Parma

vedi letture

Ange-Yoan Bonny nell'ultima stagione ha attirato su di sè i riflettori di diversi top club. Su tutti, Napoli e Inter si stanno contendendo il giovane attaccante francese: ad oggi, stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno superato la concorrenza. Non c'è ancora l'accordo con il Parma, in particolare va trovata l'intesa sul cartellino per cui i ducali chiedono almeno 20 milioni di euro.

Tuttavia, anche dopo i contatti avvenuti ieri l'Inter, tramite il ds Piero Ausilio, è riuscita a strappare una promessa al Parma: se altre società dovessero informarsi su Bonny, come fatto da Napoli e Juventus, la società nerazzurra sarà messa al corrente. Dunque non un'operazione in dirittura d'arrivo, probabilmente il futuro del classe 2003 si deciderà dopo il Mondiale per Club, ma è un buon vantaggio quello acquisito dall'Inter che è forte anche dei rapporti eccellenti con la società emiliana.