Cagliari, in bilico Folorunsho: dubbi legati alle condizioni economiche del riscatto
Il Cagliari si avvicina al finale di stagione con alcune situazioni ancora da definire, tra cui quelle di Kilicsoy e Folorunsho. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista arrivato dal Napoli ha vissuto un’annata complicata, segnata soprattutto da un infortunio al collaterale che lo ha tenuto fermo tra dicembre e febbraio. Nonostante le difficoltà fisiche, il giocatore ha comunque dimostrato la propria utilità grazie alla capacità di adattarsi a più ruoli.
Futuro in bilico e nodo riscatto
Le ultime partite saranno decisive per capire quale direzione prenderà il club sul futuro dei due giocatori. Un finale di stagione positivo potrebbe riaprire i discorsi sulla permanenza, ma restano dubbi legati alle condizioni economiche. In particolare, per Folorunsho il riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro appare al momento elevato, rendendo possibile una rinegoziazione o una diversa valutazione da parte della società.
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