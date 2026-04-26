Cagliari, in bilico Folorunsho: dubbi legati alle condizioni economiche del riscatto

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Il centrocampista arrivato dal Napoli ha vissuto un’annata complicata, segnata soprattutto da un infortunio al collaterale.

Il Cagliari si avvicina al finale di stagione con alcune situazioni ancora da definire, tra cui quelle di Kilicsoy e Folorunsho. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista arrivato dal Napoli ha vissuto un’annata complicata, segnata soprattutto da un infortunio al collaterale che lo ha tenuto fermo tra dicembre e febbraio. Nonostante le difficoltà fisiche, il giocatore ha comunque dimostrato la propria utilità grazie alla capacità di adattarsi a più ruoli.

Futuro in bilico e nodo riscatto

Le ultime partite saranno decisive per capire quale direzione prenderà il club sul futuro dei due giocatori. Un finale di stagione positivo potrebbe riaprire i discorsi sulla permanenza, ma restano dubbi legati alle condizioni economiche. In particolare, per Folorunsho il riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro appare al momento elevato, rendendo possibile una rinegoziazione o una diversa valutazione da parte della società.