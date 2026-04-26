Calciomercato Napoli, sondaggio per Frattesi: resta nei radar e lascerà l'Inter in estate

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Il futuro di Davide Frattesi e dell’Inter sembra destinato a separarsi nella prossima estate.

Il futuro di Davide Frattesi e dell’Inter sembra destinato a separarsi nella prossima estate. Il centrocampista nerazzurro, già al centro di numerose voci di mercato durante la sessione invernale, potrebbe infatti lasciare Milano al termine della stagione. A gennaio era stato vicino a un trasferimento in Premier League, ma l’operazione non si è concretizzata. Ora però lo scenario appare diverso: la sensazione è che il club nerazzurro sia pronto a rivedere qualcosa nel proprio centrocampo, aprendo così alla cessione dell’ex Sassuolo.

Sondaggio di Napoli e Roma per Frattesi

Negli ultimi mesi si sono mossi anche alcuni club italiani, stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano sui suoi profili ufficiali. Napoli e Roma hanno effettuato sondaggi esplorativi per comprendere la fattibilità dell’operazione, senza però arrivare a sviluppi concreti. Al momento non esistono trattative avanzate, ma l’interesse resta vivo e potrebbe riaccendersi con l’avvicinarsi del mercato estivo.