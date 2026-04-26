Il Galatasaray guarda ancora in casa Napoli: nel mirino un centrocampista
Il Galatasaray torna a bussare in casa Napoli. Dopo gli affari recenti, il club turco avrebbe messo gli occhi su Frank Anguissa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, “il Galatasaray ha mostrato interesse per il centrocampista camerunense”. Una pista che potrebbe prendere quota anche alla luce dell’ultimo periodo del giocatore, finito in panchina contro la Cremonese e non ancora tornato ai livelli migliori dopo l’infortunio.
Anguissa, futuro al Napoli in bilico
Anguissa, protagonista dei due scudetti, ha un contratto fino al 2027, ma il suo futuro resta in bilico. La Turchia rappresenta una possibile destinazione concreta, con il Napoli pronto a fare le proprie valutazioni. Dopo anni importanti in azzurro, per il centrocampista potrebbe essere arrivato il momento di una nuova avventura.
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