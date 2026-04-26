Rinnovo Rrahmani, c'è la firma! Manca solo l'annuncio: cifre e dettagli del nuovo contratto
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Arriva la firma che certifica la centralità di Amir Rrahmani nel progetto Napoli. Il difensore kosovaro ha prolungato il suo contratto fino al 2029
Arriva la firma che certifica la centralità di Amir Rrahmani nel progetto Napoli. Il difensore kosovaro ha prolungato il suo contratto fino al 2029, con documenti già firmati nei giorni scorsi.
Rinnovo Rrahmani: la cifra del nuovo ingaggio
Come riportato da Nicolò Schira, l’intesa prevede un ingaggio da circa 3,8 milioni di euro a stagione. Un segnale chiaro da parte del club, che blinda uno dei pilastri della difesa anche per il futuro.
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Copertina Da 0 a 10: la cessione dolorosa, il mostruoso buco sugli ingaggi, la mossa spiazzante di ADL e la verità su De Bruyne di Arturo Minervini
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