Rinnovo Rrahmani, c'è la firma! Manca solo l'annuncio: cifre e dettagli del nuovo contratto

Rinnovo Rrahmani, c'è la firma! Manca solo l'annuncio: cifre e dettagli del nuovo contrattoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:30Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Arriva la firma che certifica la centralità di Amir Rrahmani nel progetto Napoli. Il difensore kosovaro ha prolungato il suo contratto fino al 2029

Arriva la firma che certifica la centralità di Amir Rrahmani nel progetto Napoli. Il difensore kosovaro ha prolungato il suo contratto fino al 2029, con documenti già firmati nei giorni scorsi.

Rinnovo Rrahmani: la cifra del nuovo ingaggio

Come riportato da Nicolò Schira, l’intesa prevede un ingaggio da circa 3,8 milioni di euro a stagione. Un segnale chiaro da parte del club, che blinda uno dei pilastri della difesa anche per il futuro.