Rinnovo McTominay una priorità: Manna ha già un piano, i dettagli

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Sempre più leader, sempre più decisivo. Scott McTominay si prende il Napoli anche contro la Cremonese, confermandosi uomo chiave per Conte grazie a inserimenti, intensità e presenza costante nella zona decisiva del campo. Come sottolinea Il Mattino, “il rinnovo è un obiettivo concreto del club”, anche se non c’è fretta immediata. Il contratto attuale scade nel 2028, ma il nodo principale riguarda l’ingaggio, oggi inferiore rispetto ad altri big della rosa.

Il piano del Napoli per il rinnovo di McTominay

Il piano è chiaro: Manna lavorerà per prolungare fino al 2029, premiando rendimento e centralità nel progetto. Nonostante un rigore sbagliato nell’ultima gara, la prestazione resta di alto livello. Il Napoli non ha dubbi: su McTominay farà muro in estate. Le offerte arriveranno, ma l’idea è costruire il futuro attorno a lui.