Si avvicina la Champions: solo ad obiettivo acquisito il summit ADL-Conte

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Solo con la certezza di un obiettivo così importante in cassaforte, Conte e la società si siederanno per sciogliere i dubbi sul futuro.

Prima la qualificazione aritmetica alla Champions e poi il futuro della guida tecnica. Il Napoli contro la Cremonese ha stoppato il malumore per le ultime uscire ritrovando in un colpo solo vittoria, gioco, produzione offensiva e l'entusiasmo giusto per chiudere al meglio la stagione. Ieri Antonio Conte s'è rilassato in un beach club di Monte di Procida, in città come molti azzurri, ed oggi si replicherà in attesa della ripresa della preparazione a Castel Volturno fissata per domani. Testa sull'obiettivo: mancano ancora 5 punti e se arrivasse una vittoria a Como, col mancato successo della Roma nel prossimo turno, il percorso potrebbe essere persino brevissimo. Solo con la certezza di un obiettivo così importante in cassaforte, Conte e la società si siederanno per sciogliere i dubbi sul futuro.

Incontro ADL-Conte ed ogni scenario resta possibile

Che sia la panchina della nazionale italiano o di un club a fare da sfondo, sono state le dichiarazioni dei protagonisti a sollevare dubbi sul futuro del tecnico del Napoli. Da parte di Conte, al di là dell'autocelebrazione in cui si sceglierebbe come CT, sono sempre arrivati - anche l'anno scorso - discorsi orientati al summit di fine stagione con De Laurentiis per capire le rispettive volontà e - solo in caso di unità d'intensità - proseguire insieme. Dall'altro lato il presidente non solo non ha chiuso ad un addio, ma ha chiesto - nell'eventualità di una volontà diversa - un avviso per tempo per non accumulare ritardo programmatico nella scelta del nuovo tecnico .

Il mercato sarà il tema centrale

Come spesso accade con Conte. La Champions in questo senso darà stabilità ai conti del club, che dovrebbero chiudersi in rosso più o meno per una cifra simile ai 30mln di euro dell'anno senza Champions. A testimonianza che sono già cresciuti ammortamenti e stipendi. Il club è atteso da un'estate in cui dovrà tagliare leggermente il monte ingaggi, riscattare in primis Hojlund e Alisson per una cifra intorno ai 60mln di euro complessivi, e prima di poter garantire investimenti provare a vendere i tanti giocatori che rientreranno dai prestiti, da Lucca e probabilmente Lang, gli ultimi in ordine di tempo restando a gennaio, ma anche svecchiare una rosa che è la più vecchia del campionato.