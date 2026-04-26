Juan Jesus, addio a fine stagione! CdS: niente rinnovo, storia ai titoli di coda

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Si chiude un capitolo importante in casa Napoli. Juan Jesus è destinato a lasciare il club al termine della stagione.

Si chiude un capitolo importante in casa Napoli. Juan Jesus è destinato a lasciare il club al termine della stagione, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e nessuna proposta di rinnovo sul tavolo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, “la situazione è formalmente simile ad altre, ma sostanzialmente diversa: il suo futuro sarà lontano da Napoli”. Il difensore brasiliano, che a giugno compirà 35 anni, è già libero di accordarsi con un nuovo club.

Juan Jesus-Napoli, una storia d'amore

Eppure, la sua storia in azzurro resta significativa. Arrivato tra lo scetticismo generale su richiesta di Spalletti, Juan Jesus ha ribaltato i giudizi: “è stato protagonista delle ultime stagioni e della conquista dei trofei”, sottolinea il quotidiano. Con lavoro e sacrificio si è ritagliato spazio e rispetto, diventando una pedina affidabile e un punto di riferimento nello spogliatoio. Ora, però, le strade si dividono. Il Napoli guarda avanti, ma non dimentica il contributo di un giocatore che ha lasciato il segno.