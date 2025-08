Ultim'ora Cajuste-Ipswich in chiusura! Sky: ecco i dettagli dell'operazione

vedi letture

Jens Cajuste tornerà all'Ipswich Town, l'affare è ormai in via di definizione. Questo è quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, secondo cui è in chiusura la trattativa che riporterà il centrocampista svedese in Inghilterra, dove aveva passato già la scorsa stagione in prestito in Premier League.

Ora l'Ipswich Town è retrocesso in Football League Championship, la seconda divisione del calcio inglese, e proprio a questa sembra essere legata la formula dell'operazione. Infatti, pare che Cajuste si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di promozione in Premier League. Il Napoli potrebbe incassare una cifra poco inferiore ai 10 milioni di euro complessivi. La cessione di Cajuste però non sblocca ancora quella di Vergara, che avrà il via libera per partire solo dopo l'accquisto del sesto centrocampista: a questo proposito il nome più gettonato è Fabio Miretti.