Ultim'ora Cajuste-Ipswich, Moretto: "Accordo verbale col Napoli!"

vedi letture

Accordo verbale raggiunto tra Ipswich Town e Napoli per il trasferimento di Jens Cajuste. A riferirlo sul proprio accout X, è Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato. Il centrocampista svedese è vicino al ritorno in Inghilterra con la formula del prestito da 1,5 milioni di euro e opzione di riscatto fissata a 7,5 milioni.

L’opzione diventerà obbligo in caso di promozione del club inglese in Premier League. Cajuste è pronto a firmare un contratto fino al 2029 e attende solo il via libera definitivo per partire.