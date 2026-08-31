Cajuste lascia Napoli? Dalla Spagna: "E' fatta con il Malaga, oggi le visite"

vedi letture

Secondo quanto riportato da SportDirect Radio, Cajuste sarebbe pronto a lasciare il Napoli per trasferirsi al Malaga. Il centrocampista svedese, arrivato in azzurro con l'obiettivo di ritagliarsi un ruolo importante nella rosa, si appresta dunque a chiudere la sua esperienza con il club partenopeo. L'operazione sarebbe ormai in dirittura d'arrivo e, salvo sorprese dell'ultima ora, il giocatore è destinato a iniziare una nuova avventura in Spagna. Il trasferimento rappresenterebbe una nuova tappa nella carriera del classe 1999, che punta a trovare maggiore continuità e spazio con la maglia del club andaluso.

Cajuste verso il Malaga: oggi le visite mediche

Il passaggio al Malaga potrebbe compiere oggi un passo decisivo. Stando alle informazioni diffuse dall'emittente SportDirect Radio, Cajuste è infatti atteso per le visite mediche, ultimo controllo prima della definizione ufficiale dell'operazione. Se gli accertamenti daranno esito positivo, il centrocampista potrà procedere con la firma e completare il trasferimento dal Napoli al club spagnolo.