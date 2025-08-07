Ufficiale Cajuste torna all'Ipswich Town! Ecco l'annuncio della SSCNapoli e la formula dell'affare

vedi letture

Adesso è ufficiale: Jens Cajuste lascia il Napoli e torna in Inghilterra, all'Ipswich Town, nel club in cui ha militato la scorsa stagioe in prestito. Il centrocampista svedese si trasferisce in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di promozione in Championship del sodalizio britannico.

Di seguito il comunicato ufficiale della SSC Napoli: "La SSC Napoli ufficializza la cessione di Jens Cajuste all'Ipswich Town Football Club con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In bocca al lupo, Jens!".