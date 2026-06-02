Calciomercato Napoli, anche Neres in bilico? ADL ha pronta l'alternativa
Il Napoli continua a programmare il futuro della propria rosa e tra i dossier da valutare con attenzione c’è anche quello relativo a David Neres. Il rientro di Noa Lang e il costante interesse per il talento argentino Exequiel Zeballos potrebbero infatti portare il club a riflettere sulla composizione del reparto offensivo in vista della prossima stagione. In questo contesto, la posizione dell’esterno brasiliano non appare così solida come in passato, soprattutto alla luce delle valutazioni che verranno effettuate nelle prossime settimane dallo staff tecnico e dalla dirigenza. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola.
Neres sotto osservazione: il mercato può cambiare gli scenari
Uno degli aspetti che il Napoli intende approfondire riguarda le condizioni del giocatore dopo il lungo stop causato dall’infortunio alla caviglia. Il club vuole verificare pienamente il suo recupero e comprendere quale potrà essere il suo contributo nel nuovo progetto tecnico. Nel frattempo, sullo sfondo si registrano alcuni movimenti di mercato. L’entourage di Neres avrebbe infatti ricevuto manifestazioni d’interesse provenienti dal Portogallo, un elemento che potrebbe influenzare le valutazioni future di tutte le parti coinvolte.
Cosa accade con Neres?
Sebbene il contratto del brasiliano con il Napoli sia valido fino al 2028, la sua permanenza in azzurro non può essere considerata scontata. Molto dipenderà dalle scelte strategiche del club, dall’evoluzione del mercato e dalle garanzie tecniche che il giocatore saprà offrire dopo il recupero dall’infortunio. Per il momento non esistono decisioni definitive, ma il futuro di Neres resta uno dei temi da seguire con maggiore attenzione durante l’estate.
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