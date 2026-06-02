Rinnovo McTominay, passi avanti: svelate le cifre del nuovo stipendio

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McTominay è pronto a legarsi al Napoli fino al 2030: le cifre sullo stipendio dello scozzese che è in Italia dal 2024 dallo United

Il Napoli è pronto a puntare ancora su Scott McTominay, uno dei protagonisti assoluti delle ultime stagioni azzurre. Il centrocampista scozzese, attualmente impegnato con la propria Nazionale nella preparazione ai prossimi impegni internazionali, rappresenta una pedina fondamentale del progetto tecnico partenopeo e continuerà a esserlo anche con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina. In due stagioni ha collezionato 80 presenze complessive con la maglia del Napoli, mettendo a segno 27 reti tra campionato e coppe: 13 nel primo anno e 14 nel secondo.

Pronto il rinnovo: contratto fino al 2030 e ingaggio da top player

L’intenzione del club è quella di consolidare ulteriormente il rapporto con il giocatore, che ha più volte manifestato il proprio legame con la città e con l’ambiente azzurro. McTominay ha recentemente sottolineato come il suo rendimento sia cresciuto grazie alla possibilità di esprimersi nel ruolo che considera più adatto alle sue caratteristiche.

I dettagli del rinnovo

Per questo motivo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe pronto a formulare una proposta di rinnovo fino al 2030. L’accordo prevederebbe un importante adeguamento dell’ingaggio, che potrebbe arrivare a sfiorare i cinque milioni di euro a stagione, confermando la centralità dello scozzese nel futuro del club.