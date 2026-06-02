De Bruyne ai saluti? Dall'America tante offerte: una città è gradita alla famiglia

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De Bruyne potrebbe lasciare Napoli dopo il Mondiale e tra i club a lui interessati ci sono anche quelli della Mls in America

Le recenti dichiarazioni di Kevin De Bruyne sul rapporto con Antonio Conte hanno inevitabilmente alimentato interrogativi sul suo futuro. Il centrocampista belga non ha nascosto le difficoltà vissute nell’ultima stagione, evidenziando una diversa concezione del calcio rispetto a quella dell’allenatore. De Bruyne ha inoltre rivelato una certa delusione per alcune aspettative disattese: «Ci erano state promesse determinate cose sul modo di giocare, ma poi non si sono concretizzate. È un peccato, perché il calcio deve restare divertente».

MLS alla finestra: quattro club hanno seguito da vicino il belga

Le parole del fantasista riaccendono il dibattito sulle possibili destinazioni future. Negli ultimi mesi diversi club della MLS - si legge su Tmw - hanno manifestato interesse nei suoi confronti. Tra questi il San Diego FC, nuova franchigia del campionato americano alla ricerca di un grande nome da affiancare a Hirving Lozano. I contatti con l’entourage del giocatore non sono mancati, anche perché la California rappresenta una destinazione particolarmente apprezzata dalla famiglia De Bruyne.

Gli altri club su De Bruyne

Attenzione poi all’Inter Miami, che aveva ottenuto una corsia preferenziale grazie ai Discovery Rights della lega, pur dovendo fare i conti con i limiti imposti dal Salary Cap. Anche Chicago Fire ha effettuato alcuni sondaggi preliminari, mentre il New York City FC è stato spesso indicato come una soluzione naturale, considerando il legame con il City Football Group, proprietario anche del Manchester City.