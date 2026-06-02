McTominay, spunta il Real Madrid! Il piano di ADL per blindarlo

vedi letture

McTominay è in trattativa con il Napoli per rinnovare ma intanto su di lui spunta anche l'interesse del Real Madrid e non solo

Il futuro di Scott McTominay continua a essere uno dei temi più rilevanti in casa Napoli. Il centrocampista scozzese, ormai vicino ai 30 anni, è consapevole di trovarsi in una fase cruciale della propria carriera e valuta con attenzione ogni scenario legato al prossimo contratto. Per il giocatore, quello che si appresta a firmare potrebbe rappresentare uno degli ultimi accordi di grande valore economico e sportivo. Proprio per questo motivo, la sua intenzione sarebbe quella di non affrettare i tempi, prendendosi tutto lo spazio necessario per riflettere e valutare eventuali clausole che possano garantirgli maggiore flessibilità anche nelle stagioni successive.

McTominay tra mondiale e mercato: il Napoli vuole blindarlo

Le prestazioni che McTominay offrirà nella prossima Coppa del Mondo potrebbero avere un impatto significativo sul suo valore di mercato. Il centrocampista vanta già diversi estimatori a livello internazionale e un grande torneo potrebbe attirare ulteriormente l’attenzione dei principali club europei. In Premier League il suo profilo continua a essere apprezzato, anche se il giocatore avrebbe fatto sapere di non voler indossare altre maglie inglesi oltre a quella del Manchester United, lasciata due estati fa.

McTominay, c'è anche il Real Madrid

Non mancano poi gli interessamenti provenienti dalla Liga. Tra le ipotesi più suggestive - si legge sul quotidiano Il Mattino oggi in edicola - c’è quella che porta al Real Madrid, soprattutto nel caso in cui José Mourinho dovesse tornare sulla panchina dei Blancos dopo le elezioni presidenziali previste il 7 giugno. Per evitare possibili assalti futuri, il Napoli è intenzionato a rafforzare il proprio legame con lo scozzese, confermandolo come figura centrale del progetto tecnico anche nella nuova era targata Massimiliano Allegri.