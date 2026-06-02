Conte, offerta super: fino a 25mln a stagione per andare in Arabia

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Conte ha appena lasciato Napoli ed è tentato da una super proposta che arriva direttamente dal Fenerbahce in Turchia: le ultime

Antonio Conte continua a essere uno degli allenatori più richiesti sul panorama internazionale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Fenerbahce sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 15 milioni di euro per convincere il tecnico italiano a guidare la squadra nella prossima stagione di Super Lig. La proposta sarebbe già stata recapitata all’ex allenatore del Napoli, che avrebbe avviato le proprie riflessioni senza però entrare ancora nel vivo di una vera trattativa. La situazione resta infatti legata agli sviluppi interni del club turco, chiamato nelle prossime ore a un passaggio decisivo per il proprio futuro.

Conte-Fenerbahce, elezioni decisive

Prima di qualsiasi accelerazione sarà necessario attendere l’esito delle elezioni presidenziali del Fenerbahçe, in programma nel corso del fine settimana. Conte rappresenterebbe infatti il principale nome della candidatura di Safi, sostenuta anche da Paolo Maldini e accompagnata dalla promessa di un mercato particolarmente ambizioso. In caso di vittoria del candidato, il progetto potrebbe assumere contorni più concreti e favorire l’apertura di un dialogo diretto con l’allenatore.

Le alternative per Conte

Nel frattempo, però, il club di Istanbul non è l’unico a corteggiare Conte. Sul tavolo dell’ex tecnico azzurro sarebbero arrivate anche due importanti offerte dall’Arabia Saudita, entrambe superiori ai 25 milioni di euro annui percepiti da Simone Inzaghi all’Al-Hilal. Proposte economicamente molto rilevanti che potrebbero influenzare le valutazioni del tecnico nelle prossime settimane.