Calciomercato Napoli, Anguissa può tornare in Premier: c'è un club interessato

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Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa torna in discussione in casa Napoli. Dopo anni importanti e due scudetti conquistati insieme, il centrocampista camerunese potrebbe lasciare gli azzurri nella prossima finestra di mercato.

Anguissa, futuro in Premier League?

Secondo quanto riportato da Il Mattino, “il futuro di Anguissa potrebbe riportarlo in Premier League”, campionato che conosce bene. In particolare, il Sunderland sarebbe pronto a farsi avanti per il classe ’95.

Anguissa può essere sacrificato per i costi

Il Napoli valuta la situazione: “Qualche sacrificio sarà necessario” e il nome di Anguissa rientra tra i possibili partenti davanti a un’offerta convincente. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se le strade si separeranno o se il centrocampista continuerà la sua avventura in azzurro.