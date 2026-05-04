Rivoluzione in difesa? Tre azzurri possono andar via in estate: i nomi

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Il Napoli riflette: eventuali cessioni imporrebbero un restyling profondo del reparto.

Il Napoli prepara una possibile rivoluzione nel reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, diversi profili sono in bilico e potrebbero lasciare il club in estate. Tra i nomi più caldi c’è quello di Sam Beukema, finito nel mirino del Liverpool di Arne Slot. I due si conoscono dai tempi dell’Olanda e il tecnico lo considera un rinforzo ideale: “Un’offerta intorno ai 30 milioni potrebbe far vacillare il Napoli”, scrive il quotidiano.

Juan Jesus in scadenza, Mathias Olivera è seguito dalla Premier League

In uscita anche Juan Jesus, in scadenza, e Mathias Olivera, seguito dalla Premier League. “Sono i club inglesi a guardare con attenzione alla rosa azzurra”, evidenzia Il Mattino, segnale di un mercato che potrebbe cambiare volto alla difesa. Il Napoli riflette: eventuali cessioni imporrebbero un restyling profondo del reparto.