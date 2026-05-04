Rivoluzione in difesa? Tre azzurri possono andar via in estate: i nomi
Il Napoli prepara una possibile rivoluzione nel reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, diversi profili sono in bilico e potrebbero lasciare il club in estate. Tra i nomi più caldi c’è quello di Sam Beukema, finito nel mirino del Liverpool di Arne Slot. I due si conoscono dai tempi dell’Olanda e il tecnico lo considera un rinforzo ideale: “Un’offerta intorno ai 30 milioni potrebbe far vacillare il Napoli”, scrive il quotidiano.
Juan Jesus in scadenza, Mathias Olivera è seguito dalla Premier League
In uscita anche Juan Jesus, in scadenza, e Mathias Olivera, seguito dalla Premier League. “Sono i club inglesi a guardare con attenzione alla rosa azzurra”, evidenzia Il Mattino, segnale di un mercato che potrebbe cambiare volto alla difesa. Il Napoli riflette: eventuali cessioni imporrebbero un restyling profondo del reparto.
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