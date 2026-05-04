Flop Lucca anche al Nottingham: già deciso il suo futuro. Poi dipenderà da un fattore

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Sullo sfondo resta l’incognita legata alla panchina: un eventuale cambio di allenatore potrebbe riaprire scenari.

Il futuro di Lorenzo Lucca sembra lontano da Napoli. Dopo il prestito al Nottingham Forest, l’attaccante farà ritorno in azzurro, ma difficilmente resterà in rosa nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club sembra non aver intenzione al momento di riconfermare Lucca e starebbe già valutando una cessione nella finestra estiva. Un epilogo legato anche a una stagione deludente, in cui il centravanti non è riuscito a incidere né in Serie A né in Premier League.

Lucca di nuovo via? Dipenderà anche dall'allenatore

L’investimento fatto dal Napoli, oltre 30 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, non ha dato i frutti sperati. Sullo sfondo resta l’incognita legata alla panchina: un eventuale cambio di allenatore potrebbe riaprire scenari, ma al momento la strada sembra tracciata.