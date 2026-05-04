Calciomercato Napoli, Il Mattino: occhi ancora in Premier, idee Mosquera e Ugarte
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Si riscalda l'asse tra il Napoli e l'Inghilterra, diventata terra di affari per i partenopei negli ultimi anni: da McTominay a Hojlund, fino a Kevin De Bruyne e non solo. Tanti sono stati gli uomini gli uomini copertina azzurri ad essere arrivati da oltremanica e qualcun altro potrebbe arrivare.
Per la difesa piace molto il 2004 dell'Arsenal Christian Mosquera, già in uscita dai Gunners. Un'altra idea potrebbe portare a Manuel Ugarte del Manchester United, giocatore duttile capace di fare sia il centrocampista che il difensore. A scriverlo è Il Mattino.
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