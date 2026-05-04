Calciomercato Napoli, Il Roma: un azzurro andrà via e un altro non sarà riscattato

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Scelte che rientrano nel piano di rinnovamento della rosa, con il Napoli pronto a intervenire per costruire un organico più funzionale alle idee future.

Il Napoli comincia a muoversi in vista della prossima stagione e valuta alcune cessioni. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, l’avventura in azzurro di Pasquale Mazzocchi è ormai ai titoli di coda: “E' ai saluti, a giugno cambierà casacca”, si legge.

Anche Elmas ai saluti?

Situazione definita anche per Eljif Elmas, che non verrà riscattato e farà ritorno al Lipsia dopo un periodo in cui è stato utile soprattutto nelle fasi di emergenza. Più aperto, invece, il discorso legato a Olivera: “con la valigia pronta… il club vorrebbe lasciarlo libero di trovarsi un’altra soluzione”. Scelte che rientrano nel piano di rinnovamento della rosa, con il Napoli pronto a intervenire per costruire un organico più funzionale alle idee future.