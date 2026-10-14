Calciomercato Napoli, Auriemma svela: "In estate offerto e rifiutato Sebastiano Esposito"
Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Stile Tv durante "Salite Sulla Giostra", ha svelato un retroscena relativo al mercato estivo del Napoli. Al club azzurro sarebbe stato proposto Sebastiano Esposito, attaccante poi approdato al Sassuolo: "La difficoltà del Napoli in attacco è evidente, ma vi do una notizia. Quest'estate è stato offerto al Napoli, alla persona del direttore sportivo Manna e di conseguenza a De Laurentiis, Sebastiano Esposito".
Auriemma: "Esposito offerto in prestito con diritto a 10 milioni, il Napoli ha detto no"
Il giornalista ha poi fornito anche i dettagli della proposta che sarebbe arrivata alla dirigenza azzurra: "Sapete chi è Sebastiano Esposito? Il titolare dell'Italia insieme al fratello Pio. È stato offerto al Napoli in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni, ma il Napoli ha detto no". Secondo quanto raccontato da Auriemma, dunque, Manna e De Laurentiis avrebbero avuto la possibilità di portare Esposito a Napoli attraverso un'operazione in prestito, decidendo però di non procedere.
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