Al posto di Badiashile, il Napoli stava prendendo un difensore del Villarreal

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Renato Veiga, perno del Villarreal e del Portogallo: in estate Allegri lo voleva, ma il Napoli ripiegò su Badiashile.

Uno dei protagonisti del Villarreal è un ex Serie A: ha vestito per qualche mese del 2025 la maglia della Juventus. Si tratta di Renato Veiga, nel frattempo diventato un perno del Submarino Amarillo, oltre che della nazionale del Portogallo, dove è titolare fisso e tiene in panchina un giovane talento in rampa di lancio come Inacio. A spiegarne importanza e centralità basta un dato: Veiga è, in assoluto e con distacco, il giocatore della Liga con il maggior numero di passaggi. Un difensore moderno, abituato a costruire il gioco dal basso, che stasera il Napoli si troverà di fronte da avversario.

L’estate del Napoli: Veiga nei pensieri di Allegri, ma costava 40 milioni

Il suo nome, peraltro, è stato nell’orbita azzurra proprio quest’estate. Quando il Napoli ha iniziato a perdere i centrali, da Beukema a Marianucci fino a Buongiorno, uno dei profili indicati direttamente da Allegri è stato quello del portoghese. Da lì è partita una rapida richiesta di informazioni, che però si è infranta di fronte ai 40 milioni di euro chiesti dal Villarreal. Il club ha quindi spostato le proprie attenzioni su Benoit Badiashile, preso con una formula più snella: un prestito con diritto di riscatto e un pacchetto complessivo, in caso di acquisto definitivo, da 30 milioni di euro. Stasera, dunque, Veiga e il Napoli si ritrovano sul campo, a pochi mesi da un possibile matrimonio mai concretizzato.