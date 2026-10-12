Calciomercato Napoli, ottimismo per il rinnovo di McTominay: la distanza è ridotta

Il contratto di Scott McTominay scade nel 2028. I contatti non si sono mai interrotti e le parti si sono avvicinate rispetto alle posizioni iniziali.

Non c'è soltanto il ritorno in campo a occupare i pensieri di Scott McTominay e del Napoli. Sullo sfondo rimane infatti la questione relativa al rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Le trattative tra le parti non si sono mai fermate: inizialmente domanda e offerta erano molto lontane, mentre con il passare del tempo le rispettive posizioni si sono avvicinate. L'intesa definitiva, però, non è stata ancora raggiunta e il club sa che, pur non essendoci un'urgenza immediata, non potrà rimandare troppo a lungo la definizione del futuro di uno dei leader della squadra.

McTominay-Napoli, il rinnovo passa anche dalle strategie sul monte ingaggi

Nelle valutazioni del Napoli - si legge su Il Mattino - avrà un peso anche l'evoluzione complessiva della rosa e soprattutto la gestione degli ingaggi più pesanti. Le eventuali partenze di Anguissa, Lobotka o De Bruyne potrebbero modificare gli equilibri economici e incidere sulle strategie per McTominay. La centralità dello scozzese, però, non è in discussione: in due stagioni ha realizzato 26 gol ed è diventato uno dei riferimenti tecnici e caratteriali degli azzurri. Il rapporto con Napoli resta fortissimo, come confermato ancora una volta dall'accoglienza ricevuta al Maradona al momento del rientro contro il Frosinone. Ora resta da trasformare questo legame in un nuovo accordo.