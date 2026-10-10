Kvernadze come Kvara? Piace al Napoli e il Frosinone ha già fissato il prezzo

Dalla Georgia al Maradona passando per il Batumi: Kvernadze ricorda il percorso di Kvaratskhelia. Il talento del Frosinone è seguito anche dal Napoli.

Dalla Georgia al Batumi, fino all'arrivo in Italia: il percorso di Giorgi Kvernadze presenta diverse analogie con quello di Khvicha Kvaratskhelia. Questa sera il talento del Frosinone avrà anche la possibilità di giocare al Maradona, lo stadio che ha visto Kvara protagonista in azzurro. Come racconta il Corriere dello Sport, Kvernadze è arrivato a Frosinone quattro anni fa grazie a un'intuizione di Guido Angelozzi: investimento complessivo da appena 800mila euro, mentre oggi la sua valutazione si avvicina ai 20 milioni di euro.

Napoli su Kvernadze: il Batumi conserva il 50% sulla rivendita

"Il presidente Stirpe è stato chiaro nel dire che al momento non esistono offerte. Quando dovesse succedere verranno valutate, in più il Batumi, club georgiano da cui Giorgi è arrivato in Italia, conserva il 50 per cento sulla rivendita". Il classe georgiano ha già attirato diverse big: "Ci sono la Roma, la Fiorentina e lo stesso Napoli. Che stasera lo vedrà da vicino".