Quanti problemi a centrocampo: in estate il Napoli voleva Doumbia, ora è un rimpianto

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Il Napoli mostra evidenti difficoltà in mediana. In estate è mancato quel restyling che poteva partire da Doumbia.

Quattro sconfitte in otto partite e due ko nelle prime due giornate di Champions League. Il Napoli di Massimiliano Allegri continua a mostrare problemi difficili da nascondere e la sconfitta per 3-1 contro il Villarreal ha acceso nuovamente i riflettori sul centrocampo. Nonostante le quattro reti complessivamente incassate nelle prime due gare europee, all'Estadio de la Ceramica i tre centrali Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile non sono stati tra i peggiori. A pagare dazio è stata soprattutto la mediana: McTominay è ancora lontano dalla migliore condizione, De Bruyne è stato protagonista di incomprensioni tattiche con Allegri, Gilmour non è andato oltre l'ordinaria amministrazione e Anguissa era ancora indisponibile.

Napoli, i Fab Four invecchiano e resta il rimpianto Doumbia

Il problema rischia di essere strutturale. I quattro centrocampisti che avrebbero dovuto rappresentare il punto di forza del Napoli hanno ormai un'età media superiore ai 30 anni: McTominay ha 29 anni, Anguissa 30, Lobotka 31 e De Bruyne 35. Una mediana ricca di qualità ed esperienza, ma che oggi sembra aver perso freschezza e corsa. Il restyling poteva cominciare in estate con Issa Doumbia, classe 2003 seguito a lungo da Giovanni Manna. Il Napoli non ha affondato il colpo e il centrocampista è passato dal Venezia allo Sporting per 20 milioni più bonus. Dopo l'ottimo debutto in Nazionale e il primo gol in Champions, il suo valore è già cresciuto sensibilmente: il club portoghese avrebbe respinto proposte da 50 milioni e nel contratto è presente una clausola da 80 milioni. Per il Napoli, alla luce delle difficoltà attuali, resta il rimpianto per una grande occasione persa.