Conte torna in Premier League? Il Man United ci pensa in caso di esonero di Carrick

Antonio Conte potrebbe tornare ad allenare in Premier: il Manchester United attraversa un momento complicato e il nome dell'ex Napoli torna d'attualità.

Il futuro di Antonio Conte potrebbe essere nuovamente in Inghilterra. Come riportato da La Repubblica, il Manchester United sta attraversando un periodo di difficoltà e la posizione di Michael Carrick è finita sotto osservazione. Il tecnico non è riuscito finora a imprimere la svolta sperata e tra i tifosi dei Red Devils comincia a circolare con insistenza proprio il nome dell'ex allenatore del Napoli.

Manchester United, torna d'attualità il nome di Conte

Conte conosce molto bene la Premier League, avendo già allenato in Inghilterra Chelsea e Tottenham, e non avrebbe mai nascosto il desiderio di tornarci. Il Manchester United potrebbe rappresentare una possibilità qualora la crisi dovesse proseguire e il club decidesse di cambiare ancora guida tecnica. Per il momento non si parla di una trattativa avviata, ma il nome dell'ex Napoli torna a essere accostato a una delle panchine più prestigiose del calcio inglese.