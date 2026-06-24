Allegri-Napoli, ADL torna in Italia e proverà a sbloccare l'addio dal Milan

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Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, tornerà oggi in Italia. Attesa per la firma di Allegri che prima deve liberarsi dal Milan

Massimiliano Allegri e il Napoli sono sempre più vicini a unirsi ufficialmente. Con il rientro in Italia di Aurelio De Laurentiis, previsto per oggi, il presidente azzurro sarà subito al lavoro per definire gli ultimi aspetti dell’operazione che porterà il tecnico livornese sulla panchina partenopea. Tra le priorità c’è la risoluzione del contratto che lega ancora Allegri al Milan, passaggio ritenuto fondamentale per arrivare all’annuncio ufficiale. In questa fase, De Laurentiis potrebbe confrontarsi direttamente con Massimo Calvelli per accelerare la chiusura della pratica. Le sensazioni restano positive e filtra ottimismo sulla possibilità di trovare una soluzione in tempi brevi.

Allegri già coinvolto nella costruzione del nuovo Napoli

Nonostante manchi ancora l’ufficialità, il nuovo progetto tecnico del Napoli sarebbe già entrato nella fase operativa. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Allegri starebbe collaborando attivamente con il direttore sportivo Giovanni Manna nella pianificazione delle strategie di mercato in vista della prossima stagione. I contatti tra il tecnico e l’area sportiva del club sarebbero continui, con l’obiettivo di individuare i profili più adatti per rinforzare la rosa. Un segnale chiaro di come l’intesa tra le parti sia ormai consolidata e di come la società stia già lavorando per programmare il futuro.