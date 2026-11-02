Calciomercato Napoli, Tmw: Lucca diverso da Hojlund, a gennaio servirà una punta

La prova di Lorenzo Lucca contro la Juventus evidenzia un problema per il Napoli: caratteristiche troppo diverse da Hojlund.

Una grande occasione di testa, neutralizzata da Vicario, e tanto lavoro sporco, ma senza riuscire a lasciare davvero il segno. Lorenzo Lucca ha avuto contro la Juventus una delle opportunità più importanti della sua stagione, partendo titolare dopo il forfait all'ultimo momento di Rasmus Hojlund per sindrome influenzale. L'ex Udinese si è battuto, soprattutto nel primo tempo, conquistando diversi falli e provando a dare un riferimento alla squadra. Le difficoltà, però, sono emerse anche nel modo in cui il Napoli ha cercato il proprio centravanti: in diverse circostanze i compagni gli hanno chiesto di attaccare la profondità come farebbe Hojlund, nonostante Lucca abbia caratteristiche completamente differenti.

Napoli, a gennaio può servire una punta più simile a Hojlund

Come sottolinea Tuttomercatoweb.com, proprio la distanza tecnica e atletica tra i due centravanti rischia di rappresentare un problema ulteriore per Massimiliano Allegri ogni volta che non può avere a disposizione il danese. Lucca può offrire fisicità, gioco aereo e capacità di battagliare spalle alla porta, ma non garantisce gli stessi movimenti e la stessa predisposizione ad attaccare gli spazi. Per questo motivo a gennaio il Napoli potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un altro attaccante, possibilmente con caratteristiche più vicine a quelle di Hojlund. In estate era stato valutato un profilo come Gabriel Jesus, poi trasferitosi al Barcellona: proprio un centravanti mobile di quella tipologia potrebbe diventare l'obiettivo di Giovanni Manna, soprattutto considerando una corsa alla qualificazione in Champions League che, dopo il difficile avvio di campionato, si è già notevolmente complicata.