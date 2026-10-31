Manna vuole rinnovare un giovane talento convocato da Allegri per Juve-Napoli

Il Napoli lavora al rinnovo di Claudio Lieto fino al 2031. Trattativa in corso per il difensore classe 2008 convocato contro la Juventus

Il Napoli guarda al futuro e lavora per blindare uno dei giovani più interessanti del proprio settore giovanile. Come riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, il club azzurro ha avviato le trattative per prolungare fino al 2031 il contratto di Claudio Lieto, difensore centrale classe 2008. Sono in corso i contatti con il suo entourage per trovare un accordo sul rinnovo.

Juventus-Napoli, Allegri convoca Lieto

Un segnale dell'attenzione riservata al giovane calciatore arriva anche dalla prima squadra: Massimiliano Allegri lo ha infatti convocato per la trasferta contro la Juventus, in programma domenica alle ore 20:45, e Lieto sarà in panchina all'Allianz Stadium. Il Napoli punta dunque a garantirsi la permanenza del difensore anche per le prossime stagioni, mentre proseguono le negoziazioni per definire il nuovo accordo.