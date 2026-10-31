Calciomercato Napoli, Lang in uscita: se parte, l’obiettivo è Cacciamani del Torino
Il futuro di Noa Lang potrebbe essere uno dei temi centrali del mercato del Napoli. Il club azzurro - riferisce Tmw - valuta da tempo la possibilità di una cessione dell'esterno olandese, per il quale nella scorsa sessione non sono però arrivate offerte ritenute congrue. Uno scenario che potrebbe cambiare a gennaio, anche alla luce dei recenti interessamenti di Ajax e PSV. La posizione della società è chiara: l'eventuale partenza del calciatore dovrebbe concretizzarsi a titolo definitivo, così da consentire al Napoli di programmare un nuovo investimento nel reparto offensivo.
Napoli, Cacciamani del Torino come possibile sostituto di Lang
In caso di addio di Lang, tra i profili che potrebbero tornare d'attualità c'è quello di Alessio Cacciamani, esterno classe 2007 di proprietà del Torino, già seguito dal Napoli durante il mercato estivo. L'operazione, tuttavia, si presenta particolarmente complicata per gennaio: il club granata valuta il giovane calciatore oltre 40 milioni di euro e, soprattutto, difficilmente prenderebbe in considerazione una sua partenza a stagione in corso. Per la prossima estate, invece, lo scenario potrebbe essere diverso, con il Napoli che potrebbe tornare a sondare il terreno per capire la fattibilità dell'operazione.
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