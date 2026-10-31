Calciomercato Napoli, non solo Varela: piace il 2003 Zoma del Norimberga

Calciomercato Napoli: Varela resta in cima alla lista, ma il club valuta anche il profilo di Mohamed Ali Zoma, attaccante del Norimberga.

Il mercato di gennaio si avvicina e il Napoli inizia a valutare le possibili mosse per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. La dirigenza azzurra - riferisce Tmw - è al lavoro per individuare un paio di innesti, uno a centrocampo e l'altro in attacco, senza escludere alcune cessioni per liberare spazio agli eventuali nuovi arrivi. Proprio il reparto offensivo rappresenta uno dei principali fronti di intervento: molto dipenderà dalla situazione di Lorenzo Lucca, la cui eventuale partenza potrebbe aprire le porte all'ingaggio di un altro attaccante da affiancare a Hojlund, con l'obiettivo di aumentare il bottino realizzativo della squadra.

Varela in cima alla lista, ma il Napoli valuta Zoma

Il primo nome sul taccuino del Napoli resta quello di Gustavo Varela, attaccante del Monza. La trattativa, tuttavia, dipenderà dalle richieste del club brianzolo, che considera il giocatore una pedina importante nella corsa alla salvezza e potrebbe quindi non lasciarlo partire facilmente a gennaio. Per questo motivo, la dirigenza azzurra sta prendendo in considerazione anche profili alternativi. Tra questi c'è Mohamed Ali Zoma, classe 2003 attualmente al Norimberga, attaccante che si distingue per qualità tecniche e caratteristiche atletiche. Un profilo giovane e interessante, finito sotto osservazione nell'ambito delle valutazioni del Napoli per rinforzare il reparto offensivo.