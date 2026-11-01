Gatti può ritrovare Allegri al Napoli: sondaggi già avviati, possibile affondo a gennaio

Federico Gatti è tornato protagonista nella Juventus, ma il futuro resta da definire. Il Napoli lo segue e a gennaio potrebbe tentare l'affondo.

Il passaggio alla difesa a tre ha permesso a Federico Gatti di ritrovare spazio nella Juventus dopo un inizio di stagione complicato, condizionato anche dai problemi alla caviglia accusati fin dall'estate. Luciano Spalletti lo ha rilanciato nelle ultime due partite contro Lecce e Genoa, ma la situazione del difensore resta da monitorare in vista del mercato di gennaio. Ed è proprio qui che può inserirsi il Napoli, alla ricerca di un ulteriore centrale da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.

Napoli-Gatti, primi contatti già nei mesi scorsi

Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, un possibile trasferimento di Gatti al Napoli nel mercato invernale non è affatto da escludere. Il difensore conosce molto bene Massimiliano Allegri, che durante gli anni trascorsi insieme alla Juventus lo ha valorizzato e potrebbe essere favorevole a ritrovarlo in azzurro. Qualcosa, inoltre, si sarebbe già mosso nei mesi scorsi: il Napoli avrebbe effettuato sondaggi, chiesto informazioni e avviato alcune interlocuzioni per comprendere la fattibilità dell'operazione. È ancora presto per parlare di una vera trattativa, ma quei contatti potrebbero essere ripresi nelle prossime settimane. Con il mercato di gennaio alle porte, Gatti può dunque diventare uno dei nomi da seguire per rinforzare la difesa di Allegri.