Vicario decisivo: era la 5ª scelta della Juve e piaceva anche al Napoli
Vicario è stato decisivo ieri nella sfida dello Stadium, con una parata su Lucca che ha contribuito a tenere la porta bianconera inviolata nel 2-0 al Napoli. Una prestazione che arriva a poche ore da una rivelazione sul mercato estivo: secondo Tuttomercatoweb, il portiere non sarebbe stato la prima scelta della Juventus, ma almeno la quinta. Un percorso tutt’altro che lineare, quindi, per un giocatore che si è poi preso il ruolo di protagonista e che ha ripagato la fiducia con una serata da protagonista contro gli azzurri.
Una scelta arrivata dopo tante alternative
La Juventus, a quanto si legge, aveva valutato diverse piste prima di arrivare a Vicario, e la quinta posizione nella lista racconta quanto la scelta sia stata il frutto di valutazioni e tentativi. Anche il Napoli, secondo quanto emerso, aveva pensato al portiere come possibile obiettivo di mercato, in una fase in cui il reparto portieri era al centro delle riflessioni della dirigenza, tra la situazione di Meret, con il contratto in scadenza a giugno 2027, e la presenza già di Milinkovic-Savic. L’operazione non si è concretizzata e Vicario ha finito per vestire il bianconero.
La parata su Lucca, un destino che si incrocia
Il destino ha voluto che proprio contro gli azzurri il portiere mostrasse tutto il suo valore. La parata su Lucca, centravanti del Napoli e bersaglio di tante discussioni di mercato, è stata decisiva per mantenere il vantaggio della Juventus in una partita in cui il Napoli aveva diverse assenze e cercava il riscatto. Per i tifosi azzurri è un’occasione per riflettere su ciò che sarebbe potuto essere, mentre il Napoli si prepara alla trasferta di Oporto con un clima cupo e la necessità di ritrovare compattezza.
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