Juve su Anguissa: Spalletti lo vuole subito! Rinnovo bloccato, cosa può succedere a gennaio

Napoli, rinnovo di Anguissa in salita: la Juventus di Spalletti segue il centrocampista e valuta un'offerta già a gennaio.

Il Napoli si prepara alla delicata sfida contro la Juventus, ma proprio i bianconeri avrebbero messo nel mirino uno dei protagonisti della squadra di Massimiliano Allegri: Frank Zambo Anguissa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il centrocampista camerunese piace particolarmente a Luciano Spalletti, alla ricerca di rinforzi per la mediana. Dopo i problemi fisici dei mesi scorsi, Anguissa è tornato protagonista in azzurro, ritrovando anche il gol nel 3-3 contro la Roma. Le sue prestazioni sono in costante crescita, sia sul piano atletico sia per l'incisività nelle due fasi di gioco.

Anguissa, rinnovo bloccato con il Napoli: la Juventus valuta l'assalto a gennaio

Il futuro del centrocampista resta però incerto, considerando il contratto in scadenza al termine della stagione e le difficoltà incontrate nelle trattative per il rinnovo. Il Napoli proverà a riaprire il dialogo nei prossimi mesi, ma la Juventus avrebbe già effettuato alcuni sondaggi, valutando un possibile affondo a giugno a parametro zero oppure un tentativo anticipato a gennaio. Per Aurelio De Laurentiis sarebbe complicato rinunciare a un elemento così importante nel mercato invernale, anche se un'offerta economicamente significativa potrebbe aprire a nuove valutazioni. Intanto, Anguissa resta una pedina fondamentale per Allegri proprio alla vigilia dello scontro diretto con i bianconeri.