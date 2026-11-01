Retroscena De Bruyne: poteva andare alla Juventus, così Manna cambiò tutto
Kevin De Bruyne tornerà dal primo minuto questa sera nella sfida contro la Juventus, dopo essere partito dalla panchina nella vittoria ottenuta dal Napoli sul campo del Monza. Proprio l'incrocio dello Stadium riporta alla luce un retroscena di mercato legato al belga, che la scorsa estate avrebbe potuto vestire la maglia bianconera anziché quella azzurra.
La Juventus si mosse per De Bruyne, poi arrivò Manna
Secondo quanto raccontato da Il Mattino, quando Pep Guardiola decise di separarsi da De Bruyne al Manchester City, la Juventus si fiondò immediatamente sul centrocampista con l'intenzione di portarlo a Torino. A cambiare lo scenario fu però l'intervento del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna anticipò la concorrenza con un blitz che permise al club di Aurelio De Laurentiis di assicurarsi De Bruyne, soffiandolo proprio alla Juventus. Questa sera il belga ritroverà dunque da avversario quella squadra che aveva provato a ingaggiarlo prima dell'affondo decisivo del Napoli.
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