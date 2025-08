Calciomercato Napoli, il borsino: c'è Gutierrez e le cessioni possono sbloccare Juanlu

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

In attesa di capire cosa accadrà per Giacomo Raspadori, con l'Atletico Madrid che pare arrivi finora non oltre i 25mln di euro (a fronte di una richiesta di 30 più 5 del Napoli), il Napoli ha messo in standby l'arrivo di un esterno puro e procede per altri ruoli oltre alle cessioni, che affronteremo di seguito. E' in chiusura Gutierrez del Girona: 18mln di euro più bonus per l’ex Real Madrid (che ha il 50% della vendita) che però sta recuperando da un infortunio e rientrerà tra tre settimane. Prima del weekend - e dell'incrocio proprio col Girona in amichevole - si può chiudere. Risalgono le quotazioni di Juanlu Sanchez, under 21 spagnolo del Siviglia che attende il Napoli nonostante il pressing del Wolverhampton ed il Napoli intanto prima di tutto avanza per l'addio di Zanoli, ma senza alcuna volontà di svenderlo (c'è il Bologna in pole per 5mln). A centrocampo, nonostante i dialoghi super-avviati con la Juventus per Miretti per circa 15mln di euro, Sky ha raccontato di nuovi contatti col Milan per Musah che ha una valutazione maggiore ma probabilmente è il nome preferito di Conte come sesto centrocampista.

Le cessioni

Il Napoli sta sbloccando diverse uscite sia per liberare le caselle ed i posti a chi entra, ma anche per monetizzare e ritoccare il budget: ad oggi ha incassato 9mln di euro dal Betis Siviglia per il riscatto di Natan, dal Cagliari ne sono arrivati 8 per il portiere Caprile ed il Napoli ne aveva già incassati 6 dal riscatto obbligatorio di Gaetano. Un milione dal Villarreal per Rafa Marin (riscatto a 15mln), uno dal Torino per Ngonge (con riscatto a 16mln) e uno dal Cagliari per Folorunsho (con riscatto a 7mln) e 1,5mln di euro di prestito dal Wolfsburg per Lindstrom e presto probabilmente anche un ulteriore milione per il prestito oneroso di Cajuste che ha messo in standby il Besiktas in attesa della Premier League. Già circa 27,5mln che dovrebbero aumentare a breve: Zanoli, che piace a Fiorentina, Udinese e soprattuto Bologna che come detto ha offerto 5mln, Mazzocchi, gradito al Sassuolo ed il Cholito Simeone che ha scelto il Torino che ha accettato un trasferimento a titolo definitivo da 7mln complessivi. Già nelle prossime ore lascerà Castel di Sangro.

Di seguito il riepilogo al 6 agosto ore 7.00

IN ENTRATA

De Bruyne 100% (svincolato)

Marianucci 100% (definitivo per 9mln, Empoli)

Ferrante 100% (definitivo per 0,1mln, NovaRomentin)

Rao 100% (svincolato)

Lang 100% (definitivo per 25mln + 2mln + 10% rivendita, Psv)

Lucca 100% (prestito a 9mln e obbligo di riscatto a 26mln, Udinese)

Beukema 100% (definitivo per 30mln + 3mln, Bologna)

Milinkovic-Savic 100% (prestito con obbligo per 21,5mln, Torino)

Gutierrez 80% (Girona)

Juanlu 50% (Siviglia)

Miretti 25% (Juventus)

Musah 15% (Milan)

Sterling 10% (Chelsea)

Chiesa 10% (Liverpool)

Nusa 5% (Lipsia)

Fabbian 5% (Bologna)

Grealish 5% (Man City)

IN USCITA

Billing 100% (mancato riscatto)

Scuffet 100% (fine prestito)

Okafor 100% (mancato riscatto)

Gaetano 100% (obbligo di riscatto, 6mln)

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (diritto di riscatto a 9mln, Betis)

Rafa Marin 100% (prestito per 1mln e 15mln di riscatto)

Marranzino 100% (defintivo, Sambenedettese)

Rao 100% (in prestito, Bari)

Spavone 100% (in prestito, Guidonia)

Russo 100% (in prestito Guidonia)

D'Avino 100% (in prestito, Giugliano)

Vigliotti 100% (in prestito, Pineto)

Iaccarino 100% (in prestito, Arezzo)

D'Agostino 100% (in prestito, Giugliano)

Marchisano 100% (definitivo, Avellino)

Lindstrom 100% (prestito oneroso a 1,5mln con riscatto a 18, Wolfsburg)

Ngonge 100% (prestito a 1mln con diritto di riscatto a 16, Torino)

Folorunsho 100% (prestito oneroso a 1mln e diritto di riscatto a 8mln, Cagliari)

Zerbin 100% (prestito a 0,3mln con obbligo condizionato, Cremonese)

Osimhen 100% (definitivo per 75mln, Galatasaray)

Mezzoni 100% (definitivo, Entella)

Sgarbi 99% (in prestito, Pescara)

Simeone 99% (definitivo per 7mln, Torino)

Obaretin 99% (in prestito)

Cajuste 99%

Hasa 90% (in prestito)

Vilardi 90% (in prestito)

Cioffi 90% (in prestito)

Ambrosino 90% (in prestito)

Cheddira 90%

Coli Saco 90% (in prestito)

Vergara 80% (in prestito)

Zanoli 80%

Mazzocchi 70%

Raspadori 60%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Marianucci, Beukema

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Hasa, McTominay, Gilmour, De Bruyne

ATTACCO: Politano, Simeone, Raspadori, Neres, Lukaku, Lang, Lucca