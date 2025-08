Calciomercato Napoli, il borsino: fase di riflessione ed altre uscite in arrivo

vedi letture

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Weekend di riflessioni in casa Napoli. Non solo per il primo test del ritiro di Castel di Sangro, in programma quest'oggi (live su Tuttonapoli.net), e che potrà dare indicazioni su tanti giocatori alternativi che ad oggi sono in bilico. Dopo sei acquisti messi in fila in un poco più di un mese, senza mai prendere fiato, in realtà ora il club partenopeo è concentrato a sbloccare diversi affari in uscita (Simeone, Cajuste e Cheddira su tutti) e soprattutto a riordinare le idee con Conte - a livello tattico - sulla definizione della rosa e dei doppi ruoli. I tasselli virtualmente da aggiungere restano un esterno alto, un laterale destro e - probabilmente a fine mercato - un under come sesto centocampista a completare il reparto. L’idea degli ultimi giorni però è diventata un’altra: a sinistra non più un esterno offensivo puro, ma un laterale di grande qualità individuato in Gutierrez del Girona e subito bozza d’intesa intorno ai 18mln di euro più bonus per l’ex Real Madrid (che ha il 50% della vendita) che però sta recuperando da un infortunio e rientrerà tra tre settimane. Al momento di definire, però, tutto è stato congelato.

Nuovo cambio di strategia?

Niente fretta, considerando anche l’indisponibilità di Gutierrez, ma da quello che filtra la decisione su come proseguire in questa seconda fase del mercato non sarebbe ancora definitiva. Molto dipenderà anche dalle occasioni che continuano a bussare e sullo sfondo restano i nomi di Chiesa, Sterling e Grealish, in uscita da Liverpool, Chelsea e City con stipendi in ordine crescente. Da non sottovalutare anche la situazione Raspadori, sempre monitorato dall’Atletico Madrid come alternativa a Lookman (che però non si sblocca all’Inter): in caso di partenza dell’italiano allora il Napoli avrebbe risorse e posto in lista per muoversi sia per Gutierrez che per un attaccante esterno. Una fase d'attesa, ma anche di serenità considerando che il Napoli da tempo ha già definito gran parte del proprio mercato, mettendo i volti nuovi a disposizione di Conte già nel primo ritiro che s'è svolto a Dimaro.

Le cessioni

Il Napoli deve sbloccare diverse uscite sia per liberare le caselle ed i posti a chi entra, ma anche per monetizzare e ritoccare il budget: ad oggi ha incassato 9mln di euro dal Betis Siviglia per il riscatto di Natan, dal Cagliari ne sono arrivati 8 per il portiere Caprile ed il Napoli ne aveva già incassati 6 dal riscatto obbligatorio di Gaetano. Un milione dal Villarreal per Rafa Marin (riscatto a 15mln), uno dal Torino per Ngonge (con riscatto a 16mln) e uno dal Cagliari per Folorunsho (con riscatto a 7mln) e 1,5mln di euro di prestito dal Wolfsburg per Lindstrom e presto probabilmente anche un ulteriore milione per il prestito oneroso di Cajuste che ha messo in standby il Besiktas in attesa della Premier League. Già circa 27,5mln che dovrebbero aumentare a breve: Cheddira viaggia verso il Paok per 3mln, sono in uscita anche Zanoli, che piace a Fiorentina e Bologna, Mazzocchi, gradito al Sassuolo ed il Cholito Simeone che sembra aver scelto il Torino (ma il Napoli chiede non meno di 8mln)

Di seguito il riepilogo al 3 agosto ore 9.00

IN ENTRATA

De Bruyne 100% (svincolato)

Marianucci 100% (definitivo per 9mln, Empoli)

Ferrante 100% (definitivo per 0,1mln, NovaRomentin)

Rao 100% (svincolato)

Lang 100% (definitivo per 25mln + 2mln + 10% rivendita, Psv)

Lucca 100% (prestito a 9mln e obbligo di riscatto a 26mln, Udinese)

Beukema 100% (definitivo per 30mln + 3mln, Bologna)

Milinkovic-Savic 100% (prestito con obbligo per 21,5mln, Torino)

Gutierrez 50% (Girona)

Juanlu 40% (Siviglia)

Miretti 30% (Juventus)

Sterling 10% (Chelsea)

Chiesa 10% (Liverpool)

Nusa 5% (Lipsia)

Fabbian 5% (Bologna)

Grealish 5% (Man City)

IN USCITA

Billing 100% (mancato riscatto)

Scuffet 100% (fine prestito)

Okafor 100% (mancato riscatto)

Gaetano 100% (obbligo di riscatto, 6mln)

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (diritto di riscatto a 9mln, Betis)

Rafa Marin 100% (prestito per 1mln e 15mln di riscatto)

Marranzino 100% (defintivo, Sambenedettese)

Rao 100% (in prestito, Bari)

Spavone 100% (in prestito, Guidonia)

Russo 100% (in prestito Guidonia)

D'Avino 100% (in prestito, Giugliano)

Vigliotti 100% (in prestito, Pineto)

Iaccarino 100% (in prestito, Arezzo)

D'Agostino 100% (in prestito, Giugliano)

Marchisano 100% (definitivo, Avellino)

Lindstrom 100% (prestito oneroso a 1,5mln con riscatto a 18, Wolfsburg)

Ngonge 100% (prestito a 1mln con diritto di riscatto a 16, Torino)

Folorunsho 100% (prestito oneroso a 1mln e diritto di riscatto a 8mln, Cagliari)

Zerbin 100% (prestito a 0,3mln con obbligo condizionato, Cremonese)

Osimhen 100% (definitivo per 75mln, Galatasaray)

Sgarbi 99% (in prestito, Pescara)

Obaretin 99% (in prestito)

Cajuste 99%

Simeone 99% (definitivo, Torino)

Hasa 90% (in prestito)

Vilardi 90% (in prestito)

Cioffi 90% (in prestito)

Ambrosino 90% (in prestito)

Cheddira 90%

Mezzoni 90% (in prestito)

Coli Saco 90% (in prestito)

Vergara 80% (in prestito)

Mazzocchi 70%

Zanoli 60%

Raspadori 40%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Marianucci, Beukema

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Hasa, McTominay, Gilmour, De Bruyne

ATTACCO: Politano, Simeone, Raspadori, Neres, Lukaku, Lang, Lucca