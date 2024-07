Calciomercato Napoli, il borsino: tutto su acquisti, cessioni, rinnovi e trattative

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 15 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

"Mi sto accorgendo che c'è davvero tanto da fare, non si parte da una situazione alta ma da una media. La vittoria a volte copre tante magagne e nella sconfitta devi conservare le cose buone. Non è tutto da buttare, ma ciò che è da buttare poi devi buttarlo", il riferimento di Conte - ieri al Tg1 - evidentemente a ciò che non ha funzionato, ma probabilmente anche alle cessioni dei giocatori che non sono riusciti ad esprimersi e che il Napoli sta provando a sbloccare.

Dopo i primi tre arrivi, senza liberare caselle, ora è la fase delle cessioni per poter librerare spazi e risorse per altri interventi senza rischiare di lasciare elementi fuori lista. Tanti i giocatori in uscita dopo questo ritiro che non sembra abver spostato più di tanto le valutazioni. Lindstrom è vicino all'Everton, i due club hanno già l'accordo per il prestito oneroso con diritto di riscatto, ma partirà anche Gianluca Gaetano (è atteso dal Cagliari, ma c'è anche il Parma) e Ostigard deve dare una risposta al Rennes (ma non sembra convinto della destinazione). In uscita anche Juan Jesus, Natan e Mario Rui ma le cessioni in questo caso sono più difficili e stanno frenando ulteriori discorsi su Hermoso.

Per Osimhen, invece, dovrebbe essere questione di giorni. La trattativa col Psg è entrata nel vivo, grazie anche al blitz del suo agente a Parigi, e si attende solo la definizione per poter chiudere anche per l'arrivo di Romelu Lukaku, erede designato da Conte sin da prima della sua firma per il Napoli (e che la prossima settimana terminerà le vacanze post-Europei): l'attaccante belga si è tolto dal mercato ed attende soltanto di potersi aggregare a Castel di Sangro. Intanto procedono le cessioni minori dei tanti giovani da valorizzare (che trovate a seguire nel riepilogo).

Di seguito il riepilogo completo ed aggiornato al 19 luglio ore 10.00

IN ENTRATA

Popovic 100% (svincolato)

Spinazzola 100% (svincolato)

Rafa Marin 100% (a titolo definitivo per 10mln con recompra, Real Madrid)

Buongiorno 100% (a titolo definitivo per 35mln più bonus, Torino)

Lukaku 70% (Chelsea)

Hermoso 40% (svincolato)

Brescianini 10% (Frosinone)

IN USCITA

Demme 100% (svincolato)

Zielinski 100% (svincolato)

Idasiak 100% (svincolato)

Gollini 100% (fine prestito)

Traoré 100% (fine prestito)

Dendoncker 100% (fine prestito)

Vergara 100% (rinnovo prestito, Reggiana)

Zanoli 100% (prestito con obbligo condizionato a 7mln, Genoa)

Obaretin 100% (in prestito, Bari)

Sgarbi 100% (in prestito, Bari)

D'Agostino 100% (in prestito, Giugliano)

Vilardi 100% (in prestito, Potenza)

Ambrosino 90% (in prestito, Frosinone)

Coli Saco 90% (in prestito)

Osimhen 90% (a titolo definitivo, Psg)

Mario Rui 90%

Mezzoni 90%

Iaccarino 90%

Ostigard 90%

Lindstrom 80%

Cheddira 70%

Gaetano 70%

Zerbin 70%

Contini 50%

Natan 50%

Popovic 50% (in prestito)

Simeone 40%

Juan Jesus 30%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Caprile

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Natan, Mazzocchi, Rafa Marin, Buongiorno

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Cajuste, Gaetano, Folorunsho, Spinazzola

ATTACCO: Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Lindstrom, Zerbin, Ngonge, Cheddira, Popovic

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2029 - Popovic, Rafa Marin, Buongiorno

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Natan, Caprile, Cajuste, Lindstrom, Zerbin, Ngonge, Cheddira

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Kvaratskhelia, Olivera, Mazzocchi (+1), Politano

2026 - Mario Rui, Osimhen, Ostigard, Simeone (+1), Spinazzola

2025 - Contini, Gaetano, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2), Meret

(anni di opzioni a favore del club)