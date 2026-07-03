Lucca, colpo di scena? Moretto: "Allegri lo stima e lo valuterà in ritiro"

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Il futuro di Lucca non è deciso: Allegri vuole osservarlo da vicino. Il calciomercato del Napoli passa anche da questa questione.

Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe essere ancora al Napoli. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, culminata con un'esperienza poco brillante al Nottingham Forest, l'attaccante era stato accostato con insistenza alla Lazio nell'ambito della trattativa per Mario Gila. La sua permanenza in azzurro, però, non è da escludere.

Lucca è un attaccante che piace ad Allegri

A fare il punto è il giornalista Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Lucca ha reso al di sotto delle aspettative anche al Nottingham Forest. Massimiliano Allegri lo vuole valutare in ritiro, è un tipo di attaccante che Allegri stima. Per caratteristiche è un profilo che potrebbe intrigarlo. Bisogna capire se le parti potranno camminare insieme anche nella prossima stagione".