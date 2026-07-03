Calciomercato Napoli, Gila e Khalaili a rischio: servono prima le cessioni

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Il Napoli deve prima sfoltire la rosa e intanto cresce la concorrenza per Gila e Khalaili sul mercato.

Il mercato del Napoli procede con cautela. Dopo il cambio in panchina e l'arrivo di Massimiliano Allegri, il club azzurro ha scelto di non forzare i tempi, ma deve anche fare i conti con la necessità di alleggerire la rosa prima di chiudere nuovi acquisti. Senza cessioni, infatti, diventa difficile affondare il colpo per i principali obiettivi individuati da Giovanni Manna.

Atalanta e Inter insidiano gli azzurri per Gila e Khalaili

Secondo quanto riportato da Il Mattino, questa situazione rischia di complicare le trattative per Mario Gila e Anan Khalaili, due dei primi rinforzi richiesti dal Napoli. Sul difensore della Lazio si è inserita con decisione l'Atalanta, mentre l'Inter è pronta a dare battaglia per l'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise. Manna avrebbe rassicurato entrambi i giocatori sulla volontà del Napoli di portare avanti le operazioni, ma il rischio che si scateni un'asta con le concorrenti è sempre più concreto.