Lucca, futuro in bilico: c'è una sensazione in vista dell'estate

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Lorenzo Lucca diventerà presto papà, ieri l'annuncio social con tanto di foto, il suo futuro però è un rebus. Il riscatto da parte del Nottingham infatti non è scontato, anzi. Potrebbe tornare a Napoli in estate. Ne parla anche il Corriere dello Sport oggi in edicola. D'altronde, l’unico gol della sua avventura inglese resta quello all’esordio contro il Leeds. Da allora, in totale, sette presenze e diverse tribune nella sua esperienza inglese. Il Forest a gennaio lo aveva prelevato dal Napoli in prestito oneroso con diritto di riscatto per una valutazione complessiva del giocatore superiore ai trenta milioni.

Futuro Lucca in bilico: torna a Napoli?

Il centravanti, pagato oltre trenta milioni in estate, proverà a sfruttare le ultime partite che restano per lasciare il segno in Premier, in attesa di novità sul futuro. "Nelle scorse settimane, Lucca era stato anche a Villa Stuart per un consulto. Insomma, la sua seconda parte di stagione lontano dall’Italia non sta andando come aveva immaginato, come aveva sperato. In caso di mancato riscatto, in estate tornerà alla base, a Napoli", si legge. In tal caso, si vedrà poi quale sarà il suo percorso. In azzurro l'ex Udinese aveva segnato appena due reti e poi a gennaio la scelta del prestito.