Il Napoli ha un obiettivo chiaro sul mercato e per questo due rinnovi sono in bilico

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Secondo Il Mattino, il club vuole ringiovanire l’organico e per questo saranno valutati con attenzione i rinnovi dei giocatori in scadenza.

Il Napoli lavora già alla costruzione della rosa per la prossima stagione e tra i temi sul tavolo ci sono anche alcune situazioni contrattuali delicate. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club vuole ringiovanire l’organico e per questo saranno valutati con attenzione i rinnovi dei giocatori in scadenza.

Juan Jesus-Spinazzola: rinnovi in bilico?

Tra questi ci sono Juan Jesus e Leonardo Spinazzola, per i quali la società sarebbe orientata a proporre un prolungamento di un solo anno. Il quotidiano sottolinea che l’esterno è seguito anche dalla Juventus, mentre per entrambi le decisioni finali dipenderanno dalle valutazioni di Antonio Conte. Il tecnico avrà quindi un ruolo determinante nelle scelte sul futuro dei due azzurri.