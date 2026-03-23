Manna ha un obiettivo chiaro sul mercato: c'è un nome perfetto per perseguirlo
Il Napoli guarda al futuro e prepara una possibile rivoluzione per la prossima stagione. L’obiettivo della società è abbassare l’età media della rosa, indipendentemente dalla permanenza di Antonio Conte e per questo - scrive l'edizione odierna de Il Mattino - il direttore sportivo Manna sta già valutando diversi profili giovani.
Napoli-Zeballos, a che punto siamo
Tra i nomi seguiti c’è anche Exequiel Zeballos, esterno offensivo classe 2002 del Boca Juniors. Il quotidiano sottolinea: “Zeballos è uno di quei colpi alla Manna, un’occasione di mercato che il ds potrebbe cogliere per rinforzare il reparto offensivo”. Il talento argentino resta quindi uno dei profili più interessanti in vista della prossima estate.
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