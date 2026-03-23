Non solo Joao Gomes, spunta un altro nome per ringiovanire la mediana

vedi letture

Il Napoli guarda avanti e programma il futuro con un’idea chiara: abbassare l’età media della rosa senza rinunciare alla qualità. È questa, infatti, una delle linee guida su cui il club starebbe lavorando in vista della prossima stagione, con particolare attenzione al centrocampo e ai profili giovani da inserire gradualmente nel progetto tecnico.

In quest’ottica, Il Mattino sottolinea come il ringiovanimento della squadra sia diventato una priorità concreta. Il quotidiano scrive che “quella dell’età media è ormai una ‘ossessione’ giusta per il Napoli che vuole ringiovanire la squadra senza però perdere di qualità”, spiegando così la direzione intrapresa dal club sul mercato.

Tra i nomi seguiti con maggiore interesse ci sarebbe quello del brasiliano Joao Gomes, classe 2001, profilo che il Napoli monitorerebbe ormai da tempo. Ma non sarebbe l’unico osservato speciale. Sempre secondo Il Mattino, “un altro elemento seguito è quel Johan Manzambi, classe 2005, che sarebbe un vero e proprio investimento dal sicuro valore”.